Филькина грамота: Эксперт рассказал о паспортах РФ для «Л-ДНР». Новости

Выдача российских паспортов жителям неподконтрольной Украине части Донбасса не улучшит качество жизни украинского населения, которые решат, что стать гражданином РФ просто. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Путин сам себя загоняет в глухой угол, из которого в итоге он выбраться не сможет. То, что он рассказывает, что другие страны выдают [свои паспорта], то скоро, поверьте, перестанут выдавать. Если вести четкую и целенаправленную линию, то поймут, что так делать не нужно», – сказал он.

Эксперт назвал программу по выдаче российских паспортов для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса «фейковой». «Россия, в отличие от Украины, страна, в которой нельзя жить просто так, не регистрируясь в конкретном городе, селе, поселке. Паспорт [РФ], в котором нет штампа о прописке, это просто бумажка, которая владельцу реально ничего не дает. Это фейковая бумажка, которой можно разве что помахать», – отмечает Огрызко.

По его словам, без регистрации по месту проживания в России у обладателей российских паспортов нет никаких прав. «Условно говоря, человек, который получил этот паспорт, хочет поехать в Ростов, он не сможет там получить даже работу уборщика, потому что ему нужно быть зарегистрированным, а он не зарегистрирован в РФ, а зарегистрирован на временно оккупированной территории Донбасса», – поясняет дипломат.

«Получается парадокс: человек, который хочет поехать в Россию, уехать с оккупированной территории и закончить эту историю, ну, не любит он Украину, он должен приехать [в РФ], зарегистрироваться, стать на учет, что не совсем просто, и только после этого получить какие-то определенные права российского гражданина. Если же он остается на оккупированной территории и живет там, то этот паспорт – просто филькина грамота», – резюмировал Огрызко.

Украинский дипломат также считает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса является подготовкой к военному вторжению в Украину. «Но России и без этого не нужно никаких оснований. Сурков говорит, что они будут защищать русскоязычных. Так защищайте русскоязычных в Берлине или Париже, или в Нью-Йорке. Там тоже есть русскоязычные, и много. На Брайтон-Бич вообще на русском говорят. Будут защищать русскоязычных американцев? Ну, полный маразм», – добавил эксперт.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: