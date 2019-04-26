Ситуация в пунктах пропуска утром 26 апреля: Проезда ожидали 220 авто. Новости

Сегодня утром, 26 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 53 тыс. человек и 6,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 12915 человек и 1475 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 11460 человек и 1820 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9895 человек и 1535 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5445 человек и 1231 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 13270 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Жека: «4:54. "Каргилл" в Украину льгота 60, общая 100».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «7:23. Октябрь в сторону Пищевика, основная очередь на середине подъема»;

«Администратор»: «8:11. Октябрь очередь за магазином»;

«Администратор»: «8:45. В Пищевике в сторону Мариуполя до верхних ежей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.