Наев проверил готовность подразделений ВСУ в зоне ООС к действиям (Фото). Новости

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, с 22 по 26 апреля под руководством Наева состоялись проверки боевой службы на позициях, расположенных на переднем крае. Кроме того, проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы. Отдельно проверены и подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в ООС.

Наев проверил готовность сил и средств бригад на наиболее угрожаемых направлениях, изучил положение и характер действий противника. «Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами», – рассказал он.

В пресс-центре также сообщили, что в Объединенных силах усилены разведка и боевая служба.