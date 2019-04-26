Сайдик рассказал о переговорах по ремонту моста на КПВВ «Станица Луганская». Новости

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) до сих пор не могут договориться об открытии новых контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на Донбассе и ремонте моста на КПВВ «Станица Луганская». Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

«На протяжении последних лет мы наблюдали, как разделяется народ на восточных территориях Украины, которые не контролируются украинским правительством, с остальной территорией. Кроме этого, на протяжении последних месяцев развернулась риторика интеграции ОРДЛО* с Россией, что противоречит общепринятой политике реинтеграции с Украиной», – сказал он.

«Все это реализуется путем использования российской валюты и существованием всего 5 точек пересечения линии разграничения, через которые население восточных регионов может попасть на подконтрольную Украине территорию. Мы имеем дело с серьезной гуманитарной проблемой», – продолжил Сайдик.

Он напомнил, что 12 февраля, выступая в Совете безопасности ООН, призвал стороны переговоров в Минске улучшить условия пересечения линии разграничения на Донбассе на существующих КПВВ и к открытию новых.

«Однако, ничего с того времени не сделано. Условия на КПВВ "Станица Луганская" – единственном пункте пропуска в Луганской области чрезвычайно плохие. Кроме того, стороны никак не могут договориться о технических условиях для восстановления моста на этом КПВВ. Основным проблемным вопросом является ширина этого моста. Обе стороны не сходятся буквально в 10 см, и не хотят договариваться», – заявил спецпредставитель ОБСЕ.

«Из-за этого люди вынуждены до сих пор путешествовать лишние сотни километры, чтобы получать свои пенсии, а речь, в частности, идет о людях, которые болеют или ранены», – добавил Сайдик.

Как сообщалось ранее, заседание Совета безопасности ООН было созвано на 25 апреля по требованию Украины для обсуждения ситуации на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса в связи с решением президента РФ выдавать жителям этих территорий российские паспорта по упрощенному порядку.

Напомним, 24 марта украинская сторона в одностороннем порядке открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта, об этом официально уведомили и Россию. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

На КПВВ «Станица Луганская» в 2018 году с украинской стороны провели ремонтные работы. Здесь улучшили инфраструктуру и оборудовали КПВВ системой видеонаблюдения. При этом незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: