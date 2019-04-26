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Международные организации направили 7 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольную часть Донбасса. Новости

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Международные организации направили 7 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольную часть Донбасса

26.04.19 09:37dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Международный комитет Красного Креста, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ направили на временно неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 7 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Международными организациями для жителей Донбасса направлены товары медицинского назначения, насосы и комплектующие к ним. В целом оформлен гуманитарный груз весом 7 тонн», – сказано в сообщении.

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