ДТЭК Донецкие электросети обеспечил 7 тыс. жителей прифронтовой зоны надежным электроснабжением. Новости

ДТЭК Донецкие электросети восстановил высоковольтную линию в районе Светлодарской дуги. Эти работы обеспечили надежное электроснабжение для 7 тыс. жителей прифронтовых пгт. Мироновское и села Воздвиженка Бахмутского района, сообщает пресс-служба ДТЭК.

В сообщении отмечается, что из-за близости к зоне боевых действий высоковольтная линия 35 кВ Светлодар-Мироновка постоянно находится под риском аварийных отключений.

«В этот раз во время боевых действий на линии были повреждены изоляторы и нарушена изоляция. Аварийное отключение могло произойти в любой момент», – отметили в пресс-службе.

После всех необходимых согласований на проведение аварийно-восстановительных работ сотрудники Краматорских ВЭС ДТЭК Донецкие электросети приступили к работе. Восстановительные работы завершились в течение одного дня.

С начала боевых действий ДТЭК Донецкие электросети устранил повреждения и обесточивания в 1 039 населенных пунктов (нарастающим итогом), что вернуло свет в дома 2 миллионов жителей. 1671 раз устранялись повреждения и обесточивания на высоковольтных линиях; 1507 раз – на подстанциях; более 13 000 раз – на трансформаторных подстанциях.