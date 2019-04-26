Экс-бойцы роты «Торнадо» могут скоро выйти на свободу. Новости

Осужденные экс-бойцы роты «Торнадо» намерено затягивают свое пребывание в Лукьяновском СИЗО. Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Юридические коллизии нашего действующего процессуального законодательства дают им возможность уже почти 2 года находиться в стадии апелляции приговоров. Они получили реальные приговоры суда – от 5 до 12 лет лишения свободы, но, постоянно меняя адвокатов, болея, совершая бунты в Лукьяновском СИЗО, они отсрочивают исполнение приговоров», – сказал он.

«Для чего они это делают? Очень уникальная вещь – находясь в Лукьяновском СИЗО, срок нахождения под арестом им учитывается по "закону Савченко" – день за два. Если приговор вступит в законную силу и их отправят в колонию или в соответствующее учреждение Пенитенциарной службы, у них будет день за день», – пояснил Матиос.

Военный прокурор Украины добавил, что из-за этого есть такие подсудимые, которые скоро могут выйти из СИЗО на свободу.

Напомним, 17 июня 2015 года суд арестовал ряд бойцов роты «Торнадо» в Луганской области по подозрению в совершении тяжких преступлений в зоне АТО (ныне – ООС). Досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники ОПГ удерживали в подвале местных жителей и пытали. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты «Торнадо».

В апреле 2017 года районный суд города Киева приговорил 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» к различным срокам лишения свободы (от 5 до 11 лет, трое получили условные сроки) за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО. Осужденных поместили в Киевский (Лукьяновский) следственный изолятор.

В Киеве продолжается апелляционный процесс на приговор суда (апелляции подали 11 из 12 осужденных) по этому делу, который сопровождается скандалами и митингами в поддержку «торнадовцев». 9 августа правоохранители попытались обыскать камеры экс-бойцов роты «Торнадо», осужденных за похищения и пытки людей, но, как оказалось, у них есть не только свои информаторы, но и доступ к ключам от помещений и боеприпасам.

Также след «Торнадо» усматривают в убийстве известного участника АТО Виталия Олешко, которое произошло в Бердянске 31 июля 2018 года. По информации народного депутата Украины Антона Геращенко, исполнителем является бывший снайпер добровольческого батальона «Торнадо».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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