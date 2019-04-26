Сводка из зоны ООС за 25 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Песок;

из вооружения боевых машин пехоты – около Павлополя;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Гнутово и Пищевика;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Лебединского и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем обстрелял украинские позиции в районе Крымского.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 203 единицы. Под обстрелами оказались поселок Александровка и район "Вольво-центра" на окраинах Донецка; Ясиноватая и село Васильевка в окрестностях города; село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Калиново-Борщеватое, Лозовое и Пришиб. Огонь велся из противотанковых управляемых ракетных комплексов, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».