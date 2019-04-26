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Жителей Донетчины предупредили о высокой опасности пожаров. Новости

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Жителей Донетчины предупредили о высокой опасности пожаров

26.04.19 10:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 26 апреля, и в субботу, 27 апреля, на территории Донецкой области будет преобладать высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«По данным Укргидрометцентра, в течение 26 апреля на территории Донецкой области будет преобладать высокий (4 класс) уровень пожарной опасности. 27 апреля местами чрезвычайно высокая (5 класс) пожарная опасность», – сказано в сообщении ГСЧС.

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