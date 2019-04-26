На КПП «ДНР» стало плохо двум женщинам. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на КПП «ДНР» медпомощь потребовалась двум женщинам. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

На КПП «Александровка» («Каргилл») у женщины 1960 года рождения ухудшилось самочувствие, ей была оказана медпомощь, после чего пострадавшая госпитализирована в горбольницу Донецка.

В тот же день медпомощь потребовалась женщине 1929 года рождения на КПП «ДНР» под Горловкой. У женщины ухудшилось самочувствие, медики оказали ей помощь, однако от госпитализации пострадавшая отказалась.

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