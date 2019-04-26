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Апакан проинформировал Совбез ООН о пострадавших от мин на Донбассе. Новости

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Луганская область

Апакан проинформировал Совбез ООН о пострадавших от мин на Донбассе

26.04.19 10:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Все стороны вооруженного конфликта на Донбассе должны приложить усилия для разминирования территории. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.

«Мины продолжают угрожать жизни мирного населения. В 2019 году было зафиксировано 15 ранений гражданского населения, связанных с минами и взрывоопасными устройствами: 4 человека погибли, 11 – получили ранения», – сказал он.

Глава СММ ОБСЕ в Украине проинформировал, что в ходе последних переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны не смогли договориться о «пасхальном» перемирии.

«Путешествуя по Луганской области, я видел, как люди готовятся к празднованию Пасхи, а также посещают кладбища. Мы должны обеспечить безопасность этих регионов. Я призываю все стороны к разминированию регионов в ближайшее время», – заявил Апакан.

Как сообщалось ранее, заседание Совета безопасности ООН было созвано по требованию Украины для обсуждения ситуации на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса в связи с решением президента РФ выдавать жителям этих территорий российские паспорта по упрощенному порядку.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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