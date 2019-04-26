Россия отправляет участников НВФ «Л-ДНР» воевать в Сирию, – СБУ. Новости

Установлены новые доказательства вербовки наемников из числа граждан Украины – участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе и их переправки в Сирию кораблями ВМФ РФ для участия в боевых действиях в составе внештатного подразделения российской военной разведки ЧВК «Вагнера». Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, СБУ идентифицировала личности 8 наемников, которых летом 2016 года доставили в Сирию на большом десантном корабле (БДК) «Цезарь Куников» Черноморского флота ВМФ РФ. «Все наемники входили в состав ротной тактической группы (РТГр) "Карпаты" ЧВК "Вагнера", также известной как РТГр "Весна" по позывному ее командира – гражданина РФ Дмитриева Алексея Павловича», – говорится в сообщении.

Среди идентифицированных СБУ личностей – 7 граждан Украины, 1 гражданин РФ, в частности «атаман казачьего союза области войска донского (КСОВД)», гражданин Украины Юрий Сафоненко по прозвищу «Батя» и «есаул и заместитель атамана КСОВД, депутат парламента ДНР», гражданин Украины Алексей Богданов по прозвищу «Сеня».

«В 2014 году Сафоненко и Богданов под опекой российских спецслужб сформировали в г. Донецк так называемый "отряд КСОВД", основу которого составили представители криминалитета. В течение двух лет члены этого отряда под прикрытием российских кураторов терроризировали население Донбасса. На их счету многочисленные факты изнасилований, похищений и жестоких пыток, а также убийств мирных жителей Донецка», – информируют в СБУ.

«Даже информационный рупор российской пропаганды на оккупированных территориях Донбасса "Русская весна" в 2018 году был вынужден признать дерзкие преступления этой банды во главе с Сафоненко и Богдановым… Из-за возмущения местного населения дерзкими преступлениями банды "КСОВД" российские спецслужбы расформировали отряд. В то же время почти все его члены были зачислены на должности "стрелков" в ЧВК "Вагнера" – внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ, и конце 2015 года отправлены в первую командировку в Сирию», – отметили в Службе безопасности Украины.

Среди других идентифицированных СБУ личностей НВФ:

«командир взвода отряда КСОВД», стрелок РТГр «Карпаты», гражданин Украины Сергей Ященко, прозвище «Ящер»;

«боец отряда КСОВД», стрелок РТГр «Карпаты», гражданин Украины Артем Шепель

«боец отряда КСОВД», стрелок РТГр «Карпаты», гражданин Украины, уроженец Донецка Евгений Майоров по прозвищу «Макар»;

«боец отряда КСОВД», стрелок РТГр «Карпаты», гражданин Украины, уроженец Старобешево (Донецкая обл.) Олег Григорьев по прозвищу «Гриша»;

«стрелок РТГр "Карпаты"», гражданин Украины, уроженец Луганской области Юрий Кулица;

«командир отделения РТГр "Карпаты"», гражданин РФ Юрий Бусыгин.

В СБУ сообщили, что как минимум двое наемников из состава «отряда КСОВД», которые были лично причастны к тяжким преступлениям на Донбассе в 2014-2015 годах, погибли во время одной из первых командировок РТГр «Карпаты» в Сирии:

гражданин Украины Эдуард Приходько по прозвищу «Боцман» погиб 8 марта 2016 года;

гражданин Украины Александр Кияшко по прозвищу «Кеша» погиб в ночь с 7 на 8 апреля 2016 года.

«В общем Службой безопасности Украины уже установлены личности 125 граждан Украины, причастных к террористической деятельности российских спецслужб в составе ЧВК "Вагнера" на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана», – добавили в СБУ.