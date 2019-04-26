Спасатели МЧС РФ пытаются достать горняков: Подробности аварии на шахте в «ЛНР». Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. Об этом сегодня, 26 апреля, на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«14 горняков остаются заблокированы в горной выработке, связи с ними нет. Официально заявляют, что шахта попадает под 2 категорию метанообильности шахт (II – 5-10 м³/т;), но согласно геолого-экономической оценке №64039 г. Стаханов, метаноносность пластов составляет 10,0-20,0 м³/т, а верхняя граница метановой зоны проходит на глубине 160 м. Глубина разработки велась гораздо ниже 160 м», – написал он.

«На шахте разрабатывались пласты h9 и h7, уголь марки К (коксующийся) и ОС (отощенно-спекающийся). Данный уголь поставлялся на металлургические комбинаты в г. Алчевск и г. Енакиево. Также мне сообщили, что на протяжении 25.04 были еще два менее сильных взрыва, что не дало местным горноспасателям справиться с аварией и НВФ "ЛНР" вынуждены были обратиться за помощью к МЧС РФ», – написал Лисянский.

В «ЛНР» местные интернет-ресурсы сообщили, что горноспасатели МЧС РФ прибыли на шахту «Схидкарбон» сегодня утром, но завалы мешают им добраться до горняков, оказавшихся заблокированными под землей в результате аварии.

«На шахте "Схидкарбон" в помощь горноспасателям ЛНР прибыли отделения Ростовского филиала ВГСО из города Шахты. Привезли специализированное оборудование, которое позволит нам ускорить работу по разгазированию аварийного участка, обнаружению пострадавших. На данный момент ведутся работы по разгазированию аварийного участка и разбору завалов», – заявил «начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР» Андрей Гришин.

Как сообщалось ранее, на поверхность были подняты тела 3-х горняков, погибших вследствие аварии на шахте «Схидкарбон». Поиск остальных горняков продолжается.

Читайте также: