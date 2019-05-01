Какой классный театр... был: Житель Макеевки показал заброшенное здание (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как выглядит снаружи и внутри заброшенное здание в местном парке. По словам Артура, в этом здании размещался театр. Кадры он опубликовал в социальной сети.

«Я показал старый заброшенный театр в парке. Когда-то тут кипела жизнь и ходили сюда люди, но сейчас тут заброшка, которую облюбовали подростки», – прокомментировал Артур.

Он зашел в здание, внутри которого – облупившаяся на стенах краска, разбитые и заполненные мусором помещения, частично разрушенные стены, зал со сценой. «Тут сидели зрители… Скоро от этого здания ничего не останется, оно потихоньку разваливается… В общем, вот такое состояние у бывшего театра», – отметил макеевчанин.

Пользователи соцсетей прокомментировали заброшенное здание. Мнения высказываются разные, одни люди находят это место интересным, другие сожалеют о заброшенном здании:

«Leroy Joy»: «Интересное место!»;

«Seven Tube»: «Были рядом с этим местом. Это в центре, по-моему, от автостанции недалеко»;

Фарид: «Жесть!»;

Антон: «Какой классный театр... был».

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