В Мариуполе произошло смертельное ДТП (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в результате ДТП – столкновения двух автомобилей – погиб мужчина. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

Столкновение автомобилей марки «Nissan» и «Honda Accord» произошло сегодня в 07:50. По предварительным данным, при выполнении маневра поворота в неустановленном месте 58-летний водитель авто «Nissan» столкнулся с авто «Honda Accord», который двигался в попутном направлении. Водитель автомобиля «Nissan» погиб на месте.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

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