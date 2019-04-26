В «ДНР» сообщают о полном отсутствии связи Vodafone. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области полностью пропала связь Vodafone. Об этом сообщает пресс-центр «минсвязи ДНР».

«Не работает сеть Vodafone», – заявляют в «минсвязи».

Там добавляют, что связи нет по всем направлениям, причины выясняются.

Отсутствие связи подтверждают и местные жители в соцсетях:

Иосиф: «В Макеевке лежит "Водафон". Базовые станции "светят", дозвона нет»;

«Varyavareshka»‏: «Макеевка, "Водафон" не работает»;

«K@rachencov‏»: «Киевский р-н [Донецка]. Отсутствует сеть Vodafone»;

«Совковый Донецк»: «Донецк. А Vodafone – все?»;

«Hander‏: «Все на "Водафон" завязано: смс из Ощада по выплатам и верификациям, контактный телефон в собесе и пенсионном, интернет-банкинг с роумингом. Таки нет связи с Донецком, никуда нет дозвона».

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС-Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось ранее, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснял, что нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте 2018 года Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7». Однако до сих пор этого не произошло по ряду причин, одна из них – политика РФ. В МинВОТ утверждают, что в «ДНР» «местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании, приносит оккупационным администрациям почти 35 млн грн в месяц, 420 млн грн в год».

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