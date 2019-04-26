В Киеве полиция проверяет информацию о минировании Кабмина, Рады, аэропорта и трех вокзалов. Новости

Полиция Киева проверяет информацию о якобы минировании в столице аэропорта «Киев» им. Сикорского , Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховой Рады и Кабмина, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщили изданию в столичном главке полиции, на электронную почту Нацполиции поступило сообщение о якобы минировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт «Киев»), зданий Верховной Рады и Кабинета министров.

«Созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы», – сказали в главке.

Как позже сообщил отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители проводят эвакуацию граждан из этих учреждений.

«Вся информация должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. После проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация этим событиям», – сказано в сообщении.