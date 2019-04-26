Почти половина долгов по зарплате по всей Украине – на предприятиях Донбасса. Новости

Почти половину всей задолженности по зарплате в Украине составляют долги перед работниками на предприятиях Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, в ходе часа вопроса к правительству в Верховной Раде Украины заявил замминистра соцполитики Виктор Иванкевич.

«Состоянием на 1 марта задолженность по заработной плате в Украине составляла 2 млрд 446 млн грн. Из этой суммы долги в Донецкой и Луганской областях составляли 466 млн грн и 437 млн грн соответственно», – сказал он.

«Почти 1 млрд грн или 36,8% – это долги предприятий, которые находятся в зоне проведения операции Объединенных сил. При этом задолженность на сегодня касается значительно меньшего числа работников», – добавил Иванкевич.

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