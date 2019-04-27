В Лисичанске пьяный водитель вез наркотики. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) на улице Автомобилистов за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль ВАЗ 2107. Об этом сообщает патрульная полиция Луганской области.

У 28-летнего водителя полицейские заметили признаки наркотического опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина категорически отказался.

Внимание инспекторов привлекло также странное поведение нарушителя – он все время вел себя подозрительно, пытался как можно быстрее завершить общение и заметно нервничал. При поверхностной проверке из кармана брюк у него выявлен сверток с веществом, похожим на наркотическое.

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Лисичанского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств по делу.

В отношении водителя патрульные составили протокол за управление в состоянии опьянения и постановление за нарушение ПДД. За незаконное хранение наркотических веществ ему грозит уголовная ответственность.