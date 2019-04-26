Парубий сообщил, когда разблокируют закон о статусе украинского языка. Новости

В Верховную Раду Украины поступило 4 постановления об отмене Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Регламентом Верховной Рады отводится двое суток на внесение подобных постановлений. Суть в том, что отмена этих постановлений не представляет для Верховной Рады никаких трудностей, но, если мы отменим их быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток – это может поставить под сомнение легитимность закона», – заявил он.

Спикер парламента подчеркнул, что при прохождении этого закона была четко соблюдена вся необходимая процедура.

«На следующем пленарном заседании безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления. Безотлагательно я подпишу закон о языке. Безотлагательно, и об этом есть полная договоренность, президент Петр Порошенко подпишет закон. Но мы не должны дать ни малейшего шанса чтобы в Конституционном суде был шанс для того, чтобы поставить под сомнение закон об украинском языке», – подчеркнул глава Верховной Рады.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится 14 мая.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 25 апреля приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д). В этот же день были зарегистрированы два проекта постановления об отмене решения о принятии этого закона, что заблокировало его подписание.

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