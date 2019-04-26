В Мариуполе водитель под наркотиками совершил ДТП (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) водитель, которого накануне в шестой раз привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения, сел за руль и совершил ДТП. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Ночью инспекторы патрульной полиции составили административные материалы на водителя, который управлял автомобилем с признаками наркотического опьянения. Мужчина получил 6-й по счету протокол по ст. 130. И, хотя водителя предупредили о запрете дальнейшего управления транспортным средством, оказалось, что он не выполнил указаний.

Уже днем полицейские прибыли на вызов на место ДТП: произошло столкновение между автомобилями Renault и Mazda – за рулем последней был именно получивший протокол водитель.

Как сообщил водитель Renault, водитель авто Mazda выбежал из автомобиля и скрылся с места, держась за нос. Патрульные получили детальное описание нарушителя, и поехали к месту его проживания. Через несколько минут к дому подошел разыскиваемый водитель, который накануне уже имел дело с полицейскими. Заметив патрульных, он бросился наутек, но инспекторы догнали его. Свои телесные повреждения мужчина никак не смог объяснить. Полицейские привезли его к месту ДТП, где второй участник узнал виновника аварии.

В результате нарушитель получил протоколы за управление в состоянии опьянения, совершение ДТП и оставление места аварии, а также постановление за управление автомобилем без права на это.

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