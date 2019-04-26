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В Лисичанске мужчина нанес сожительнице многочисленные удары ножом. Новости

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Луганская область

В Лисичанске мужчина нанес сожительнице многочисленные удары ножом

26.04.19 15:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Лисичанске (Луганская обл.) местному жителю, который нанес своей сожительнице многочисленные удары ножом, сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Во время ссоры на почве длительных неприязненных отношений 53-летний мужчина нанес своей сожительнице множественные удары кухонным ножом в грудную клетку и спину. От полученных колото-резаных ранений женщина скончалась на месте. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – говорится в сообщении.

«В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет», – добавили в прокуратуре.

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