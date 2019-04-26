На Донетчине в Школе поварского искусства прошел пасхальный мастер-класс (Фото). Новости

25 апреля в Школе поварского искусства в Константиновке (Донецкая обл.) прошел мастер-класс по приготовлению пасок для местных жителей. Под руководством известного повара-кондитера Юрия Копицы посетители Школы учились печь куличи и творожные паски, сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

«Я поделился с участниками мастер-класса секретами и нюансами приготовления праздничной сдобы. Они собственноручно готовили пасхальную выпечку, глазурь, шоколадные конфеты в форме яиц. Главное, что все мы подошли к этому особенному мастер-классу с вдохновением и светлыми мыслями, поэтому наши паски получились красивыми, вкусными и ароматными», – рассказал Юрий Копица.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В пресс-службе также отметили, что всю нынешнюю неделю Юрий Копица давал в Школе поварского искусства мастер-классы по приготовлению десертов – киевского торта, орехового кекса, корпусных конфет, муссовых пирожных, постных сладостей и др. Школа открыта на базе Константиновского профессионального лицея благотворительным Фондом Бориса Колесникова. В ней все желающие могут бесплатно посещать мастер-классы известных шеф-поваров, а студенты пищевых вузов – проходить стажировку.

Юрий Копица работает кондитером в ресторане столичного отеля «Премьер Палац». Ранее работал в «Велюре», «Оазисе», «Санаханте», «Ривьере» в Киеве и «Опере» в Днепре.