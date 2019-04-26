Взрыв на шахте в «ЛНР»: Число погибших выросло. Новости

В «ЛНР» сегодня, 26 апреля, на поверхность подняли тело четвертого погибшего в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район, Луганская обл.). Об этом сообщил «глава МЧС ЛНР» Евгений Кацавалов, передают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 12:00 из первого штрека из-под завалов извлечен четвертый пострадавший без признаков жизни. Тело поднято на поверхность, осмотрено судмедэкспертами, доставлено в морг», – утверждает Кацавалов.

«Работы сейчас проводятся в плановом режиме. Идет разгазовка заваленных мест, продолжается поиск пострадавших, идет крепеж для прохода по штрекам. На данный момент уже работают два звена горноспасателей РФ. В спасательной операции задействовано около 100 человек», – уверяет «министр».

По его словам, шансы на спасение оставшихся под завалами есть.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На поверхность были подняты тела 3-х горняков, погибших вследствие аварии. Поиск остальных горняков продолжился.

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