НВФ обстреляли Чермалык: Есть разрушения (Фото). Новости

Под обстрел незаконных вооруженных формирований попали гражданские объекты в селе Чермалык (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщено о повреждении гражданских объектов в селе Чермалык, что на северо-восток от Мариуполя. Так, на ул. Набережной, 46 в Чермалыке, примерно в 300 метрах к западу от линии соприкосновения, наблюдатели увидели следы на стене кирпичной хозяйственной постройки, расположенной в 15 метрах от жилого дома. По оценке представителей Миссии, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия. Также наблюдатели зафиксировали сгоревшие остатки деревянной хозяйственной постройки. Владелец дома сообщил СММ о том, что вечером, находясь в доме, он услышал выстрелы из стрелкового оружия, а после увидел пылающее сооружение.

Представители наблюдательной группы украинской стороны СЦКК выяснили, что в 21:30 произошел обстрел со стороны НВФ населенного пункта Чермалык с применением пулемета калибром 7,62 мм с использованием трассирующих пуль, от попадания которых и загорелась деревянная постройка.

В результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет.

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