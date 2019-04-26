Представитель Украины при ООН назвал действия Кремля на Донбассе ползучей оккупацией. Новости

Указ о выдаче российских паспортов в упрощенном порядке для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса – еще один акт агрессии против Украины. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Этот указ является еще одним ужасным эпизодом в целой цепочке действий, которыми РФ пытается оторвать территории от Украины. Россия нарушает свои обязательства в рамках Минских соглашений 2014 и 2015 годов», – сказал он.

«Введение в обращение рубля, экспроприация украинских предприятий, признание документов, которые выдаются незаконными органами, пиратство и захват украинских моряков в территориальных водах Украины, и теперь этот указ – все это частицы одной большой картины – ползучей оккупации украинской территории Россией», – заявил Ельченко.

Он подчеркнул, что подобные действия Кремля – это «брутальное нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины». «Это полное неуважение со стороны России ее обязательств в рамках Минских договоренностей, которые четко указывают, что РФ взяла на себя обязательства по прекращению обстрелов, выводу вооруженных сил, освобождению украинских заложников и восстановлению контроля над границей Украины», – подчеркнул представитель Украины при ООН.

Как сообщалось ранее, заседание Совета безопасности ООН было созвано по требованию Украины для обсуждения ситуации на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса в связи с решением президента РФ выдавать жителям этих территорий российские паспорта по упрощенному порядку.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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