В Донецке обнаружили труп молодой женщины. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке обнаружили труп женщины. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Буденновского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа женщины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленника. Действия фигуранта подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в «ДНР» было зарегистрировано 10 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 2 случая причинения тяжких телесных повреждений, 2 грабежа, 1 факт изъятия оружия и боеприпасов.

Читайте также: