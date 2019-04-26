Ситуация в пунктах пропуска днем 26 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Смайл»: «10:58. В Горловке на момент открытия: пеших 2 навеса где-то. Дальше туалетов. Машин до заправки было. В Майорске в Горловку около 50 авто на 9:00»;

Катерина: «11:27. В Горловку сейчас очередь до туалетов».

КПВВ «Марьинка»:

Анастасия: «10:52. "Каргилл" в сторону Украины: пеших мало, автобусов тоже не много. На "нулевом": пеших 150-200 человек»;

Александр: «11:02. "Каргилл" до верха моста очередь, движения практически нет»;

Анастасия: «11:23. В Марьинке в Донецк машин 25»;

«Erie»: «13:11. "Каргилл" общая до моста, льгота 4 машины»;

Виталий: «13:35. "Каргилл" в сторону Украины: льготная 10 машин, основная до моста»;

«Erie»: «14:17. "Каргилл" в Донецк п***ц. Очень много»;

Виталий: «14:25. В Марьинке в Курахово. На украинском посту очередь приличная и движется плохо. Для льготы надо брать талон на "нуле". Стою уже минут 40 и еще далеко»;

Костя: «14:26. Пеших из "Каргилла" и на украинском, никого в Украину».

КПВВ «Новотроицкое»:

Натали: «10:20. В Еленовке в Украину очередь до церкви»;

Nataliya: «10:21. Еленовка – проверка на прочность! Выезд, до последнего туалета, въезд – 50 минут солнечных ванн, совсем без движения, слабое движение лишь у СУПЕР!»;

Сергей: «10:39. Новотроицкое в Донецк: основная – 40 машин, льгота около 25».

КПВВ «Гнутово»:

Дмитрий: «10:36. Гнутово приехал без пятнадцати семь, в 10 въехал в Украине»;

Алик: «12:02. Пищевик в сторону Мариуполя очень много машин, очередь на подъеме за ежами далеко за поворот»;

«Серый»: «12:14. Въезд в Мариуполь с Гнутово 1,5 км очередь».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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