Смертельная авария в «ЛНР»: Мопед столкнулся с «КамАЗом» . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».
Как утверждают в «ЛНР», авария произошла 25 апреля на автодороге «Брянка-Комиссаровка».
В «республике» сообщают, что мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем «КамАЗ», совершил столкновение с мопедом под управлением мужчины 1958 года рождения. Последний от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
«По данному факту проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».
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