Министр ЖКХ Украины рассказал о ситуации с КП «Вода Донбасса». Новости

В ближайшее время водоснабжение будет восстановлено на всей территории Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, в ходе часа вопроса к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Мы приняли решение дать лицензию компании "Вода Донбасса", которая, к сожалению, не выполняет никакие финансовые обязательства. За три месяца поставщику последней надежды не заплатила ни одной гривны за поставленную электроэнергию. Поэтому сейчас на них оформлена [новая] лицензия», – сказал он.

«Им даст предоплату Донецкая военно-гражданская администрация, и будет возобновлено водоснабжение на всей территории», – заявил Зубко.

По его словам, Донецкая областная военно-гражданская администрация «смогла удержать ситуацию» с водоснабжением на всей территории региона и не допустить массовых отключений воды.

«Сегодня Мариуполь должен КП "Вода Донбасса" за оптовую поставку воды более 400 млн грн, Бахмут – 9 млн грн, и так можно пройтись по всем городам – есть расчеты, которые не проведены. С одной стороны – нужно говорить, что есть рынок электроэнергии, с другой стороны – нужно все-таки выполнять платежную дисциплину местному самоуправлению, которое сегодня потребляет оптом воду и, к сожалению, не платят», – акцентировал министр ЖКХ.

«Мы сейчас проводим проверку на уровне области в отношении финансово-хозяйственной деятельности КП "Вода Донбасса", какая там ситуация, и почему она, собирая деньги, практически ни одной гривны за три месяца не заплатила на рынке электроэнергии. А с другой стороны, посмотреть на ответственность тех руководителей, которые на сегодняшний день не выполняют свои обязанности», – резюмировал Зубко.

Ранее во время коллегии Донецкой облгосадминистрации, которая состоялась 25 апреля, директор регионального департамента ЖКХ Александр Баранник сообщил, что долг муниципальных водоканалов Донецкой области перед КП «Вода Донбасса» по состоянию на 1 апреля составляет 1 млрд 386 млрд грн, из них – 726 млн грн задолженность неподконтрольных украинским властям территорий региона.

Как сообщалось ранее, с начала 2019 года КП «Компания "Вода Донбасса"» накопила долг за электроэнергию на сумму 270 млн грн и не погашает задолженность. На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области объекты водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» хотят «национализировать». В апреле ряд объектов компании «Вода Донбасса» были отключены от электроснабжения из-за долгов.

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