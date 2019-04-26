Извлекали спасатели: На Донетчине пожилая женщина упала в яму. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) спасатели помогли женщине, которая упала в яму. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что сегодня утром спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Речной в Бахмуте в яму упала женщина, и нужна помощь спасателей.

«Бойцы 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью лестницы-палки извлекли пожилую женщину из ямы», – сообщили в ГСЧС.