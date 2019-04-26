На Луганщине при задержании вора ранен полицейский. Новости

В Рубежном (Луганская обл.) сегодня, 26 апреля, во время задержания «на горячем» вора сотрудниками уголовного розыска, один из правоохранителей получил ножевое ранение. Полицейского доставили в больницу и прооперировали. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Как уточняется, по подозрению в совершении краж «на горячем» задержали жителя Рубежного. В тот момент, когда подозреваемый выходил из ограбленной квартиры, оперативник и задержал его. При попытке убежать злоумышленник ударил полицейского ножом в живот. Однако, полицейский продолжал удерживать преступника до приезда своих коллег и сотрудников следственно-оперативной группы.

По информации полиции, вором оказался 48-летний ранее судимый местный житель, который подозревается в серии краж имущества (8-10 краж) из квартир жителей городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Злоумышленник задержан.

«Сотрудник полиции с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирован в больницу, где ему оказана экстренная медицинская помощь и он прооперирован. Жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает», – говорится в сообщении.