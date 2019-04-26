Гранатометы, тротиловые шашки, мины: В зоне ООС обнаружили тайник с боеприпасами (Фото). Новости

Военной контрразведкой СБУ из состава Объединенных сил предупреждено попадание в незаконный оборот оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На территории очистных сооружений, недалеко от населенного пункта Широкая Балка (Мангушский р-н, Донецкая обл.) военные контрразведчики обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Военнослужащими были изъяты два гранатомета РПГ-22, один гранатомет РПГ-26, две ручные осколочные гранаты и запалы к ним, выстрел к гранатомету РПГ-7, две противопехотные мины МОН-50, восемь тротиловых шашек и три выстрела ВОГ-25.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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