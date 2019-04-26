ГогольTrain: В Мариуполь отправится первый в Украине арт-поезд (Фото). Новости

Из Киева в Мариуполь (Донецкая обл.) сегодня, 26 апреля, отправится первый в Украине арт-поезд ГогольTrain. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Как уточняется, поезд отправляется из Киева в 19:03. По дороге в Мариуполь на ГОГОЛЬFEST участники сделают две остановки: в Днепре и в Волновахе.

«От Укрзализныци – поезд, маршрут, команда сопровождения и полная поддержка. От команды ГОГОЛЬFEST – концепция, художники, макеты и феерические идеи. Если собрать все вместе, то получится ГогольTrain – первый в стране и во всей Европе арт-поезд. Крутой масштабный художественный проект», – написал Кравцов.

По его словам, разрисовывали вагоны граффити-команды со всей Украины двое суток. «Кстати, вагоны оставим без изменений и после фестиваля – будут курсировать как арт-объекты по стране», – добавил Кравцов.