Попались в ловушку аферистов: Две жительницы Покровского района потеряли почти 28 тыс. грн. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) мошенники обманули двух женщин почти на 28 тыс. грн. Так, жительница Мирнограда (до переименования – Димитров) стала жертвой интернет-продавцов, а жительница Доброполья попалась на крючок к псевдоследователям. Правоохранители открыли уголовные производства. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Мирноградского отделения полиции обратилась 39-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что неизвестный незаконно завладел ее деньгами», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, несколько дней назад женщина нашла на сайте объявления о продаже обуви с большой скидкой. Цена и размер устраивали потенциальную покупательницу, поэтому она связалась с продавцом и выразила желание купить товар. Незнакомец заверил, что как только женщина переведет деньги за заказ, уже в тот же день он отправится по указанному адресу. Так, отправив 2,5 тыс. грн, заказчица попробовала дозвониться к поставщику, но безуспешно. После этого женщина обратилась в полицию.

Еще одной жертвой аферистов стала пенсионерка из поселка Новодонецкое. Неизвестная позвонила пожилой женщине, представилась следователем полиции и сообщила, что ее дочь «покалечила чужого ребенка и теперь может сесть за это в тюрьму». Незнакомка посоветовала пенсионерке не тянуть, а собрать все свои сбережения и отдать их за «спасение родственницы от уголовной ответственности».

Мошенница также назвала цену своей «услуги» и номер банковского счета, на который надо положить 38 тыс. грн. Взволнованная пенсионерка положила в сумку все деньги, которые у нее были и отправилась к банковскому терминалу. Потерпевшая уже успела перевести 25 тыс. грн, как в этот момент ей позвонила дочь и сказала, что впервые слышит о своем пребывании в полиции и посоветовала немедленно обратиться на линию 102.

«По обоим фактам правоохранители открыли уголовные производства по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

Согласно санкции статьи, аферистам грозит до 3-х лет ограничения свободы.