Соцвыплаты переселенцам: Комиссия в Беловодске приняла решение. Новости

В Беловодске (Луганская обл.) сегодня, 26 апреля, состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Беловодской районной государственной администрации.

Как отмечается, на состоявшемся заседании были рассмотрены 111 заявлений:

61 заявление внутренне перемещенных лиц, претендующих на назначение пенсии;

24 заявления для назначения ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно неподконтрольной украинским властям территории и районов проведения АТО (ООС);

8 заявлений для назначения страховых выплат;

18 заявлений для назначения государственной социальной помощи.

По информации горсовета, подробно рассмотрев каждое дело, комиссия большинством голосов приняла решение о назначении 108 лицам социальных выплат, отказано 2 лицам в назначении пенсии и 1 лицу в назначении государственной социальной помощи из-за отсутствия по фактическому месту жительства.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.

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