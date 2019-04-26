В Украине с 1 мая можно будет сменить мобильного оператора с сохранением номера. Новости

В Украине с 1 мая абоненты смогут свободно менять мобильного оператора, сохраняя при этом свои номера. Об этом сообщается на официальном веб-портале Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

«Первое мая 2019 года является днем, когда в Украине состоится запуск новой телекоммуникационной услуги, которая позволяет абонентам свободно менять оператора и получать телекоммуникационные услуги с сохранением собственного абонентского номера», – сказано в сообщении.

Как отметили в НКРСИ, организацией, которая будет осуществлять централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров, стало государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Таким образом, внедрение услуги перенесения номера позволит потребителям свободно выбирать сеть оператора мобильной связи для получения телекоммуникационных услуг с сохранением номера, будет способствовать развитию конкурентной среды и повышению качества услуг.

Уточняется, что подробная информация для потребителей по вопросам порядка и условий получения услуги размещена на сайте НКРС в разделе «Потребителям услуг» → подразделе «Услуга по переносу абонентского номера (ППН)».