В Украине с мая субсидии автоматически переоформят для 90% получателей. Новости

В Украине с 1 мая начнется автоматическое переоформление субсидий на следующий отопительный период. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба вице-премьер-министра.

«Буквально неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий. Мы приняли решение, что с 1 мая для 90% субсидиантов перерасчет субсидий на новый отопительный сезон будет осуществлен в автоматическом режиме», – отметил он.

По его словам, система назначения жилищных субсидий будет и в дальнейшем совершенствоваться. «Мы будем совершенствовать систему субсидий с главной целью – она ​​должна быть простой, понятной и доступной для каждого человека», – добавил Розенко.

Как известно, с 1 марта этого года выплата субсидий осуществляется в наличной форме.

Читайте также: