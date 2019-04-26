В Украине с мая субсидии автоматически переоформят для 90% получателей. Новости

В Украине с 1 мая начнется автоматическое переоформление субсидий на следующий отопительный период. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба вице-премьер-министра.
«Буквально неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий. Мы приняли решение, что с 1 мая для 90% субсидиантов перерасчет субсидий на новый отопительный сезон будет осуществлен в автоматическом режиме», – отметил он.
По его словам, система назначения жилищных субсидий будет и в дальнейшем совершенствоваться. «Мы будем совершенствовать систему субсидий с главной целью – она должна быть простой, понятной и доступной для каждого человека», – добавил Розенко.
Как известно, с 1 марта этого года выплата субсидий осуществляется в наличной форме.
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