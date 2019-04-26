Клебан Бык зачистили от клещей (Фото). Новости

В Донецкой области территорию регионального ландшафтного парка Клебан Бык обработали антипаразитарным средством, чтобы уничтожить клещей. Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации.

«Готовили территорию РЛП Клебан Бык к выходным. Зачистка от клеща», – цитируется сообщение участника обработки Андрея Аксакова.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области ранняя весна приблизила сезон клещей. Их укус может навредить здоровью и даже лишить жизни.

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