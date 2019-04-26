Проведение новых встреч в «нормандском формате» не согласовано, – Климкин. Общество

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что пока проведение новых встреч в «нормандском формате» на каком-либо уровне не согласовано. Об этом Климкин сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве, передает УНИАН.

В частности, его спросили, ведутся ли переговоры о встрече представителей Украины, Германии, Франции и РФ, кто будет представлять Украину и когда она состоится.

«Украину на высшем уровне будет представлять президент. Это понятно», – заявил Климкин.

В этой связи его спросили, речь идет о действующем главе государства Петре Порошенко или о Владимире Зеленском, который еще не вступил на пост президента.

«Это зависит от даты встречи. Я не знаю о планировании какой-то встречи в «нормандском формате» на высшем уровне в ближайшие недели. Также речь не идет о министерской встрече», – подчеркнул Климкин.

Также он сказал, что сначала надо понять, чего «мы хотим достичь», и добавил, что обсуждалась возможность организации встречи по случаю пятой годовщины первых переговоров, которые положили начало «нормандскому формату».

«Где она будет организована – это практический вопрос. А вот каким будет содержание этой встречи, что мы получим в контексте безопасности, что мы получим в контексте освобождения наших политических заключенных, наших военнопленных? Вот эти вопросы сперва нужно проработать. Россия, как вы знаете, специально «тянула кота за хвост» перед выборами и ждала, что произойдет. Сейчас никакого «кота» у нее нет. Посмотрим, что будет дальше», – подчеркнул Климкин.

Как сообщалось ранее, в МИДе сомневаются в том, что после победы Зеленского встреча «Нормандской четверки» будет в июне.

Напомним, что президент Украины Петром Порошенко в ходе совместного с брифинга с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 апреля заявил, что переговоры в «Нормандском формате» продолжатся после президентских выборов в Украине.

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