Гимназистов из Селидово учили обращаться с боеприпасами (Фото). Новости

В прифронтовом городе Селидово (Донецкая обл.) украинские военнослужащие провели занятия с учениками гимназии по правилам обращения с взрывоопасными предметами. ОБ этом сообщает издание «Флот Украины».

«Для жителей прифронтового населенного пункта Селидово, которое уже пятый год находятся в эпицентре боевых действий, вопросы обеспечения безопасности одни из важнейших. Поэтому руководство гимназии попросило военнослужащих рассказать детям о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях», – говорится в сообщении.

Отмечается, что воины механизированной бригады, выполняющей боевые задачи в зоне проведения операции объединениях сил, откликнулись на приглашение педагогического коллектива общеобразовательного учебного заведения провести с учениками практически-целевые занятия по обращению с взрывоопасными предметами. Ведь военнослужащие, как никто другой, четко осознают, что способность правильно действовать в таких опасных ситуациях поможет сохранить жизнь и здоровье детей.

Занятие проводилось в наглядно-показательной форме с использованием макетов боеприпасов. Детям в доступной форме рассказали об особенностях тех или иных взрывчатых веществ, их боевые характеристики, а также меры предосторожности при обращении с ними.

Напомним, По данным ОБСЕ за последние 12 месяцев СММ подтвердила, что по меньшей мере 70 человек погибли или получили ранения вследствие срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов. Среди них – 18 детей. Украина относится к наиболее пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов стран мира из-за длительного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица. Из них погибли 269 гражданских, 27 из них – дети. По данным координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине, на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов с начала вооруженного конфликта погибли или были ранены более тысячи мирных жителей.

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