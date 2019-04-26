Нагрузки не будет: В ПФР отреагировали на выдачу российских паспортов в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Выплата пенсий жителям неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса после получения ими российских паспортов не станет большой нагрузкой на пенсионную систему РФ. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил журналистам министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сообщает российский ТАСС.

«Не думаю, что это будет большой нагрузкой», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время заседания Совета безопасности ООН заявил, что указ о выдаче российских паспортов в упрощенном порядке для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса – еще один акт агрессии против Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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