Фонд Бориса Колесникова провел социальную пасхальную акцию на Донетчине. Новости

26 апреля благотворительный Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбасс» провели социальную акцию в Донецкой области, посвященную Пасхе, сообщает пресс-служба Фонда.

Представители организаций поздравили с наступающим Воскресением Христовым более тысячи ветеранов и участников боевых действий Второй мировой войны, людей с инвалидностью, подопечных домов-интернатов для престарелых, пожилых граждан, которые активно участвуют в жизни города. Благотворители вручили им пасхальные наборы.

«Пасха – светлый семейный праздник. Но, к сожалению, много людей встречают его в одиночестве и лишены радости общения с близкими. Мы решили навестить тех, кто нуждается в помощи и добром слове. Хочется в эти светлые дни поздравить с Пасхой всех жителей Донетчины, пожелать им мира, благополучия, добра и подарить немного позитивных эмоций», – отметил президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

Для пожилых жителей Донбасса визит гостей стал приятным сюрпризом.

«Мне, ветерану Второй мировой, очень приятно, что есть люди, которые помнят наши заслуги и беспокоятся о нашей судьбе. Мы живем в тяжелое время, но прошлое нельзя забывать, ведь без него нет будущего. Спасибо Борису Колесникову, за то, что чтит тех людей, которые творили историю», – рассказал Николай Чупак из Константиновки.

Также праздничную пасхальную выпечку представители Фонда и клуба раздали ветеранам аварии на ЧАЭС – участникам митинга-реквиема в Дружковке, посвященному годовщине трагедии.

«Благодарю за внимание к ликвидаторам. В то время как государство от нас отвернулось и по отношению к чернобыльцам не выполняет своих гарантий, внимание к людям, которые в 1986 году по доброй воле защитили Украину и другие страны Европы, вдвойне приятно», – подчеркнул председатель городского союза ветеранов-инвалидов Чернобыля Алексей Белоносов.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В пресс-службе также напомнили, что Фонд Бориса Колесникова реализует на Донбассе ряд благотворительных инициатив в образовательной, социальной и спортивной сфере. Их цель – оказать всестороннюю поддержку талантливой молодежи области и местному населению.