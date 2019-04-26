«Шахтер» готовится к игре с «Мариуполем» (Фото). Новости

Донецкий «Шахтер» готовится к игре с «Мариуполем», которая состоятся в воскресенье, 28 апреля. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В загородном комплексе «Святошин» донецкий «Шахтер» провел утреннюю тренировку, которая носила исключительно тактический характер. Команда отрабатывала слаженность действий в центре поля и переход из обороны в атаку.

Игроки, участвовавшие в матче с «Динамо», занимались в общей группе 45 минут, после чего отправились на восстановительные процедуры. Остальные получили дополнительную нагрузку в двусторонке.

Ряд основных игроков не готовятся к предстоящей встрече: Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Марлос и Андрей Тотовицкий травмированы. Майкон перенес операцию на колене, а Тайсон пропускает матч из-за перебора желтых карточек. «Успеем набраться сил после тяжелого матча с "Динамо". Главное, должным образом настроиться и постараться как следует восстановиться. В Мариуполь долгая дорога, но таковы обстоятельства. Будем лететь до Запорожья, оттуда поедем на автобусе», – говорит защитник «оранжево-черных» Богдан Бутко.

Матч «Мариуполь» – «Шахтер» состоится 28 апреля в Мариуполе. Начало в 14:00.