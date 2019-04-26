В Дебальцево закрывается единственный хлебозавод. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево закрывается единственный работавший хлебозавод. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их данным решение о закрытии принято, так как предприятие стало банкротом.
- Анжелика: «Подскажите, кто что слышал о том, что закрывается наш хлебозавод? И при работе и снабжении хлебом всего города он почему-то стал банкротом. А куда деваться всему народу, который там работал? И почему администрация города ничего не предпринимает? Ведь даже во время Великой отечественной войны хлебозавод до последнего работал и выпекал хлеб, а когда в город вошли немцы, то все, кто находился на заводе, были арестованы. И во время военных действий 2014-2015 годов завод тоже работал. Хлеб, булочки, паски и другая выпечка по качеству и по цене меня устраивали. А теперь что?»;
- Галина: «Жаль, очень обидно. Все у Дебальцево забрали, и вот теперь – хлебозавод. Получаем хлеб из Енакиево, Шахтерска, Горловки – там работают и приносят деньги в бюджет. А почему у нас не так, как у людей? Почему никто не отстаивает и не помогает дебальчанам? С каких делов банкрот – ведь производимую продукцию все покупают, куда идут деньги? Если хлеб не берут — усовершенствуйте продукцию, а что теперь?».
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