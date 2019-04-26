«Твоя суперсила»: Добиться успеха сможет каждый. Новости

Как помочь выпускнику интерната начать взрослую жизнь и какими ценностями руководствоваться? Найти ответ на этот вопрос ребятам помогает проект «Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова. На этой неделе в рамках проекта в Лиманскую школу-интернат № 34 приехали известный телеведущий Олег Панюта и эксперт Фонда, психолог Надежда Кондратюк, сообщает пресс-служба Фонда.

«Ручка без стержня – пустышка. Наш стержень – те ценности, на которые можно опираться в жизни. Те, кто вокруг меня, – моя сила, моя гордость, моя основа, моя жизнь. Для них я живу. И это не только семья, родные, друзья. Это все те люди, с которыми я хоть раз в жизни сталкивался и хотел бы увидеться еще. Чтобы не стать антигероем, чтобы чаще делать выбор в пользу добра, важно любить жизнь, любить Землю, природу. Любить тех, кто думает, с чем завтра он войдет в новый день и что даст, а не возьмет от этого мира. Такие люди мне по-настоящему близки и важны», – сказал детям Олег Панюта.

Затем эксперт Фонда Надежда Кондратюк предложила ребятам определить качества, которые важны во взрослой жизни. А также объяснить свой выбор.

«В жизни важны любовь, добро, дружба. И смелость, чтобы помогать людям, спасать их», – сказал один из ребят. И остальные поддержали его аплодисментами.

Также Олег Панюта и Надежда Кондратюк объяснили, что развить свой талант и добиться успеха сможет каждый, кто умеет мечтать и верит в свои силы.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

«Проект "Твоя суперсила" стал продолжением Акции "Ринат Ахметов – детям!". Это многолетняя традиция добра и личного участия, основанная Ринатом Ахметовым для того, чтобы менять жизни детей к лучшему, помочь осуществиться мечте. Амбассадоры Фонда – звезды телеканала "Украина", на мотивационных встречах своим примером показывают ребятам, лишенным родительского тепла и детям с особенными потребностями, что достичь поставленной цели – реально. В 2018 году провели 14 мотивационных встреч в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 500 ребят. Этой весной встречи прошли в 5 интернатных учреждениях, в них приняли участие 162 подростка», – рассказала Ирина Блажан, директор программ Фонда.