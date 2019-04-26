Еврокомиссия планирует изучить украинский «языковой закон». Новости

Европейская Комиссия намерена изучить и дать свою оценку принятому Верховной Радой Украины закону о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ждем публикации окончательной версии этого закона с тем, чтобы изучить его содержание»,– констатировала она.

Вместе с тем, Косьянчич напомнила, что ЕС постоянно говорил о том, что «украинские власти должны направить закон о языке для оценки Венецианской комиссии Совета Европы до того, как он вступит в силу».

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 25 апреля приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д). В Верховной Раде представители оппозиции уже зарегистрировали проекты постановления об отмене решения о принятии закона 5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

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