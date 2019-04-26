В Славянске нетрезвый водитель врезался в отбойник и перевернулся (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) на улице Олексы Тихого водитель авто Chevrolet не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает патрульная полиция Славянска и Крамамторска.

От удара авто перевернулось, но, к счастью, все, кто был в салоне, не пострадали. На место вызвали скорую, но водитель и его друг, которые были пьяны, от помощи врачей отказались.

Патрульные начали выяснять обстоятельства происшествия и услышали от водителя запах алкоголя. Мужчина имел явные признаки опьянения. От проверки на месте или в медицинском учреждении он отказался.

В результате гражданин получил протокол за управление в нетрезвом состоянии по ст.130 КУоАП и протокол за нарушение ПДД, повлекшее ДТП по ст. 124 КУоАП.

Напомним, в Краматорске (Донецкая обл.) нетрезвый водитель – участник ДТП – предложил патрульным взятку.