Растрата 200 тысяч: В Донецкой области будут судить начальника исправительной колонии. Новости

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске (Донецкая обл.) под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершили досудебное расследование в отношении руководителя Торецкой исправительной колонии, подозреваемого в растрате бюджетных средств. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года начальник Торецкой исправительной колонии №2, который по своей должности должен обеспечивать целевое использование средств и фиксирование фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, лично выдавал ложные официальные документы.

В исправительной колонии, согласно документации, происходили строительные работы, в частности демонтаж и монтаж дымовой трубы котельной. На самом деле указанные работы фактически не были выполнены, но руководитель от имени бюджетного учреждения показал их выполнение своей подписью, поэтому на следующий день бюджетные денежные средства перечислялись со счетов ГП «Торецкая исправительная колония (№2)» на расчетные счета субъектов хозяйствования-подрядчиков.

Таким образом, злоупотребляя служебным положением, руководитель исправительной колонии нанес материальный ущерб возглавляемому им учреждению в размере около 200 тыс. грн.

По результатам предварительного расследования, чиновник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов), ч. 2 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

В случае доказательства вины, должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По результатам предварительного расследования, проведенного следователями ГБР, подрядчики вернули незаконно полученные 200 тыс. грн в государственный бюджет.