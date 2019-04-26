Стало известно, когда начнут работать образовательные центры «Донбасс-Украина». Новости

Образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», через которые абитуриенты с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, а также аннексированного Крыма могут поступать в украинские вузы и заведения профтехобразования по упрощенной системе, будут работать с 3 июня по 27 сентября. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Относительно поступления с оккупированных территорий Донбасса и Крыма: мы сохраняем сеть центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". В них наши абитуриенты с этих территорий могут поступить даже без внешнего независимого оценивания – по результатам экзаменов», – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Так, чтобы воспользоваться упрощенной процедурой, поступающему нужно обратиться в образовательный центр, заполнить образовательную декларацию и сдать 3 вступительные экзамена – украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс). То есть, для поступления не нужно сдавать ВНО, также не обязательно иметь украинский паспорт или аттестат.

В то же время, если абитуриент все же имеет результаты ВНО или украинский аттестат, он тоже может поступить через образовательные центры по упрощенной схеме. Важно также, что фамилия каждого поступающего с неподконтрольных территорий обязательно зашифровывается.

Уточняется, что центры «Донбасс-Украина» будут действовать на базе почти 40 вузов – перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Это, в частности, города Бахмут (до переименования – Артемовск), Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Лисичанск, Мариуполь, Славянск, Торецк (до переименования – Дзержинск) и другие.

Полный перечень центров и их контакты можно посмотреть по ссылке.

В МОН подчеркнули, что даже если поступающие неподконтрольных территорий не успеют подать документы до установленных дат, то они могут до 26 сентября поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. В предыдущие годы большинство поступающих из Донбасса и Крыма воспользовались этой процедурой и были переведены на места госзаказа.

Как сообщалось ранее, 1 169 абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей в этом году зарегистрировались на Внешнее независимое оценивание (ВНО). Кто не успел зарегистрироваться на ВНО – имеет второй шанс. С 3 мая начнут прием заявок на дополнительную сессию.

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